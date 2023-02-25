Следователь, расследовавший дело против Поворознюка оказался его охранником.

Бывший следователь Николай Титаренко

Экс-следователь Николай Титаренко, расследовавший в 2010 году дело о покушении бизнесмена Поворознюка на фермера, теперь работает на него.

Об этом пишет издание "ГОРДОН".

Что известно

В интервью изданию пострадавший фермер Юрий Ткач рассказал, что получил огнестрельные ранения от Александра Поворознюка. И что тот стрелял в него несколько раз. В последний раз выпустил по нему очередь из автомата.

21 февраля на YouTube канале Поворознюка обнародовали видео со "свидетельствами" бывшего следователя Николая Титаренко, записанное в кабинете Поворознюка. Примечательно то, что экс-чиновник начал оправдывать бизнесмена и заявлять, что Ткач не сотрудничал со следствием.

"Это может свидетельствовать о том, что либо неосторожное обращение с оружием, либо, ну, стрелять в него... Чтобы под таким углом зашел шар — это человек должен быть метров трех высотой и стоять на каком-то бугре, чтобы так выстрелить", — сказал Титаренко.

Он сообщил, что "в целях сохранения" изъял в доме Ткача сейф, где хранилось охотничье ружье.

Однако после этого в редакцию "ГОРДОН" обратились жители поселка Петрово, которые рассказали, что на самом деле Титаренко работает в охране у Поворознюка с тех пор, как ему пришлось уволиться из правоохранительных органов. А причиной увольнения стала кража денег из камеры хранения вещественных доказательств.

Напомним, ранее мы писали, что суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн.