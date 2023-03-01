Катастрофа поезда в Греции: МИД Украины сделало заявление о наличии украинцев среди пострадавших

Есть ли среди погибших или пострадавших в греческой катастрофе украинцы, пока неизвестно

Министерство иностранных дел Украины уже начало работать с греческими коллегами, чтобы выяснить, есть ли среди погибших в железнодорожной катастрофе под Ларисой украинцы. Пострадавшие просят обращаться на "горячую линию" посольства в Афинах.

Об этом сообщил на Facebook-странице представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Катастрофа в Греции и украинцы

На севере Греции произошла масштабная железнодорожная катастрофа, столкнулись два поезда.

Были ли среди пассажиров граждане Украины пока неизвестно, но отечественное Министерство иностранных дел уже занялось выяснением этой информации.

Куда обращаться

"Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции", — подчеркнул спикер МСЗ Украины Олег Николенко.

Он также отметил, что пострадавшим в этой аварии для получения помощи следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Афинах по телефону +30 6932 765 606.

Напомним, что в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Ларисса, когда несколько вагонов сошли с рельсов и вспыхнули.

Фото: Twitter Patrick Emek