Корректировали обстрелы школ и больниц на востоке: в Украине осудили четырех коллаборантов рф
Служба безопасности Украины собрала доказательства вины четырех участников информаторских сетей спецслужб рф. Правонарушители собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Злоумышленников интересовали места базирования подразделений ВСУ на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Они передавали эту информацию россиянам, которые осуществляли ракетные удары по городам Украины. В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания ракет рф в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке.
Правоохранители задержали приспешников агрессора на территории Киевской и Донецкой областей. Суд назначил злоумышленниками наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.
Один из осужденных — это коллаборант рф, который хотел выявить и передать оккупантам координаты боевых позиций HIMARS.
Еще один злоумышленник задержан в Лимане. По его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу.
Другая злоумышленница задержана в столице Украины. После 24 февраля 2022 года она фиксировала места дислокации ВСУ в Киеве и отправляла соответствующие локации оккупантам.
Тюремное заключение получил также житель Покровска. Он передавал спецслужбе рф сведения о перемещении военной техники.
Напомним, СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.