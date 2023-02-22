Корректировали обстрелы школ и больниц на востоке: в Украине осудили четырех коллаборантов рф

СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины четырех участников информаторских сетей спецслужб рф. Правонарушители собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Злоумышленников интересовали места базирования подразделений ВСУ на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Они передавали эту информацию россиянам, которые осуществляли ракетные удары по городам Украины. В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания ракет рф в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке.

Правоохранители задержали приспешников агрессора на территории Киевской и Донецкой областей. Суд назначил злоумышленниками наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.

Один из осужденных — это коллаборант рф, который хотел выявить и передать оккупантам координаты боевых позиций HIMARS.

Еще один злоумышленник задержан в Лимане. По его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу.

Другая злоумышленница задержана в столице Украины. После 24 февраля 2022 года она фиксировала места дислокации ВСУ в Киеве и отправляла соответствующие локации оккупантам.

Тюремное заключение получил также житель Покровска. Он передавал спецслужбе рф сведения о перемещении военной техники.

Напомним, СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.