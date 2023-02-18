"Откат" оккупантам за работу ломбардов: двум украинцам сообщили о подозрении

Мужчины договорились с оккупационными властями о работе отделений ломбарда

Двум гражданам Украины сообщили о подозрении в пособничестве рф. Они осуществляли незаконное обналичивание средств, кредитование и предоставление услуг так называемых "перестановок" средств.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, владелец сети ломбардов по предварительному сговору с подчиненным работником наладили работу бизнеса на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. С февраля по июль прошлого года они совершали незаконные действия. К тому же это происходило и во временно оккупированном Крыму.

Мужчины договорились с оккупационными властями о работе отделений ломбарда. За это представители рф получали от 3% до 3,5% от прибыли или 400 000 грн в месяц.

Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии россии.

Также мы писали, что прокуроры Офиса Генпрокурора заочно вынесли подозрение российскому блоггеру-пропагандисту. В своих материалах он оправдывает вооруженную агрессию россии и оккупацию Украины.

Добавим, в Украине будут судить военнослужащего россии, который жестоко обращался с местным жителем села Ягодного Черниговского района. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.