"Откат" оккупантам за работу ломбардов: двум украинцам сообщили о подозрении
Двум гражданам Украины сообщили о подозрении в пособничестве рф. Они осуществляли незаконное обналичивание средств, кредитование и предоставление услуг так называемых "перестановок" средств.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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Подробности
По данным следствия, владелец сети ломбардов по предварительному сговору с подчиненным работником наладили работу бизнеса на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. С февраля по июль прошлого года они совершали незаконные действия. К тому же это происходило и во временно оккупированном Крыму.
Мужчины договорились с оккупационными властями о работе отделений ломбарда. За это представители рф получали от 3% до 3,5% от прибыли или 400 000 грн в месяц.
Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии россии.
Также мы писали, что прокуроры Офиса Генпрокурора заочно вынесли подозрение российскому блоггеру-пропагандисту. В своих материалах он оправдывает вооруженную агрессию россии и оккупацию Украины.
Добавим, в Украине будут судить военнослужащего россии, который жестоко обращался с местным жителем села Ягодного Черниговского района. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.