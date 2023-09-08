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Полтавец снял фейковое видео о спасении собаки для популярности в соцсетях

8 сентября 2023 11:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Полтавец снял фейковое видео о спасении собаки для популярности в соцсетях
Влад Ленский, инсценировавший спасение собаки. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На днях в сети появилось видео, как парень спасает собаку, которую неизвестная женщина якобы сбросила с Пешеходного моста в Киеве с высоты 30 метров. Как выяснилось, видео — инсценировка для популярности в социальных сетях.

Об этом сообщает AV - Кременчуг.

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Фейковое геройство о спасении собаки

Несколькими днями ранее в сети появилось видео, как полтавчанин прыгнул с высоты 30 метров, чтобы спасти собаку, которую неизвестная женщина якобы сбросила с Пешеходного моста в Киеве.

Однако, как выяснилось героическое видео спасения бедного животного, не такое уж героическое, поскольку все это лишь инсценировка для увеличения просмотров и популярности в соцсетях парня, по имени Влад Ленский.

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Страница парня в Instagram. Фото: скриншот

Реакция хозяйки животного

Случилось так, что он снял именно ту собачку Жору, которую пристроили из приюта три года назад, а видео попало к его владелице Ирине, которая и якобы выбросила пса с моста.

"Пса сняли во время прогулки с владелицей по ул. Зенковецкой и встроили в собственное видео по спасению несуществующей ситуации, парень оболгал человека, что он вроде бы сбросил собаку с пешеходного моста, а героический Влад прыгнул следом для спасения", — рассказывают в приюте.

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Отмечается, что для правдоподобия нашлась даже какой-то ветеринар, который якобы все видел, снял на видео и даже осмотрел животное, диагностировав убой лапы. Однако есть один нюанс — пес мирно спал дома.

Следовательно, на владелицу Жоры и куратора животного из приюта посыпалась куча хейта и просто звонков от знакомых, которые хотели узнать детали ситуации. В результате, женщины планируют подать на фейкового спасителя заявление в полицию.

Реакция общества

Пользователи возмутились, когда узнали всю правду о видео спасении, ведь большинство поверило в благие намерения юноши.

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Напомним, недавно полицейские задержали мошенника, требовавшего в соцсетях деньги якобы на лечение.

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