Полтавец снял фейковое видео о спасении собаки для популярности в соцсетях
На днях в сети появилось видео, как парень спасает собаку, которую неизвестная женщина якобы сбросила с Пешеходного моста в Киеве с высоты 30 метров. Как выяснилось, видео — инсценировка для популярности в социальных сетях.
Об этом сообщает AV - Кременчуг.
Фейковое геройство о спасении собаки
Несколькими днями ранее в сети появилось видео, как полтавчанин прыгнул с высоты 30 метров, чтобы спасти собаку, которую неизвестная женщина якобы сбросила с Пешеходного моста в Киеве.
Однако, как выяснилось героическое видео спасения бедного животного, не такое уж героическое, поскольку все это лишь инсценировка для увеличения просмотров и популярности в соцсетях парня, по имени Влад Ленский.
Реакция хозяйки животного
Случилось так, что он снял именно ту собачку Жору, которую пристроили из приюта три года назад, а видео попало к его владелице Ирине, которая и якобы выбросила пса с моста.
"Пса сняли во время прогулки с владелицей по ул. Зенковецкой и встроили в собственное видео по спасению несуществующей ситуации, парень оболгал человека, что он вроде бы сбросил собаку с пешеходного моста, а героический Влад прыгнул следом для спасения", — рассказывают в приюте.
Отмечается, что для правдоподобия нашлась даже какой-то ветеринар, который якобы все видел, снял на видео и даже осмотрел животное, диагностировав убой лапы. Однако есть один нюанс — пес мирно спал дома.
Следовательно, на владелицу Жоры и куратора животного из приюта посыпалась куча хейта и просто звонков от знакомых, которые хотели узнать детали ситуации. В результате, женщины планируют подать на фейкового спасителя заявление в полицию.
Реакция общества
Пользователи возмутились, когда узнали всю правду о видео спасении, ведь большинство поверило в благие намерения юноши.
Напомним, недавно полицейские задержали мошенника, требовавшего в соцсетях деньги якобы на лечение.