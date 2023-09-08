"Збираю кошти на лікування сина": столичні поліцейські затримали інтернет-шахрая

Столичні поліцейські затримали інтернет-шахрая. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали інтернет-злодія, який ошукав підписників у соцмережі. Він розіслав людям інформацію про терміновий збір коштів на лікування її сина, вказавши реквізити своєї банківської картки.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі шахрайської схеми

Фігурант справи зламав акаунт дівчини у соціальній мережі Instagram. Чоловік розіслав друзям та знайомим інформацію про терміновий збір коштів на лікування дитини, однак вказав власну карту.

Таким чином шахрай "заробив" 5000 тис грн, ошукавши громадян з різних регіонів.

Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Столичні поліцейські затримали інтернет-шахрая. Фото: поліція Києва

Столичні поліцейські затримали інтернет-шахрая. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові поліцейські затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180 тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.