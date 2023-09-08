"Собираю деньги на лечение сына": столичные полицейские задержали интернет-мошенника
В Киеве правоохранители задержали интернет-вора, который обманул подписчиков в соцсети. Он разослал людям информацию о срочном сборе средств на лечение ее сына, указав реквизиты своей банковской карты.
Об этом сообщает полиция Киева .
Детали мошеннической схемы
Фигурант дела сломал аккаунт девушки в социальной сети Instagram. Муж разослал друзьям и знакомым информацию о срочном сборе средств на лечение ребенка, однако указал собственную карту.
Таким образом мошенник "заработал" 5000 тыс грн, обманув граждан из разных регионов.
Фигуранту доложено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя Киева, который мошенническим методом выманил у двух львовянок 180 тысяч гривен. Муж сообщил, что их родные якобы попали в ДТП и им нужны деньги на операции.