"Собираю деньги на лечение сына": столичные полицейские задержали интернет-мошенника

Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали интернет-вора, который обманул подписчиков в соцсети. Он разослал людям информацию о срочном сборе средств на лечение ее сына, указав реквизиты своей банковской карты.

Об этом сообщает полиция Киева .

Читайте также:

Детали мошеннической схемы

Фигурант дела сломал аккаунт девушки в социальной сети Instagram. Муж разослал друзьям и знакомым информацию о срочном сборе средств на лечение ребенка, однако указал собственную карту.

Таким образом мошенник "заработал" 5000 тыс грн, обманув граждан из разных регионов.

Фигуранту доложено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева

Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя Киева, который мошенническим методом выманил у двух львовянок 180 тысяч гривен. Муж сообщил, что их родные якобы попали в ДТП и им нужны деньги на операции.