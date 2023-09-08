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"Собираю деньги на лечение сына": столичные полицейские задержали интернет-мошенника

8 сентября 2023 10:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Собираю деньги на лечение сына": столичные полицейские задержали интернет-мошенника
Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве правоохранители задержали интернет-вора, который обманул подписчиков в соцсети. Он разослал людям информацию о срочном сборе средств на лечение ее сына, указав реквизиты своей банковской карты.

Об этом сообщает полиция Киева .

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Детали мошеннической схемы

Фигурант дела сломал аккаунт девушки в социальной сети Instagram. Муж разослал друзьям и знакомым информацию о срочном сборе средств на лечение ребенка, однако указал собственную карту.

Таким образом мошенник "заработал" 5000 тыс грн, обманув граждан из разных регионов.

Фигуранту доложено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

 

Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева

 

Столичные полицейские задержали интернет-мошенника. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя Киева, который мошенническим методом выманил у двух львовянок 180 тысяч гривен. Муж сообщил, что их родные якобы попали в ДТП и им нужны деньги на операции.

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