Полтавець зняв фейкове відео про порятунок собаки, для популярності у соцмережах

Влад Ленський, який інсценізував порятунок собаки. Фото: скриншот

Днями у мережі з'явилося відео, як хлопець рятує собаку, якого невідома жінка нібито скинула із Пішохідного мосту у Києві з висоти 30 метрів. Як з'ясувалося, відео — інсценізація для популярності у соціальних мережах.

Про це повідомляє AV — Кременчук.

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Фейкове геройство про порятунок собаки

Декількома днями раніше у мережі з'явилося відео, як полтавець стрибнув з висоти 30 метрів, аби врятувати собаку, якого невідома жінка нібито скинула із Пішохідного мосту у Києві.

Проте, як з'ясувалося героїчне відео порятунку бідолашної тварини не таке вже й героїчне, оскільки все це лише інсценізація для збільшення переглядів та популярності у соцмережах хлопця, на ім'я Влад Ленський.

Сторінка хлопця в Instagram. Фото: скриншот

Реакція господарки тварини

Трапилося так, що він відзняв саме того песика Жору, якого прилаштували з притулку три роки тому, а відео потрапило до його власниці Ірини, яка й нібито викинула пса з мосту.

"Пса зняли під час прогулянки з власницею на вул. Зенковецькій та вмонтували у власне відео щодо рятування неіснуючої ситуації, оббрехавши людину, що вона начебто скинула собаку з пішохідного мосту, а героїчний Влад стрибнув слідом для порятунку", — розповідають у притулку, де жив собака.

Зазначається, що для правдоподібності знайшлась навіть якась ветеринарка, яка нібито все бачила, зняла на відео та навіть оглянула тварину, діагностувавши забій лапи. Проте є один нюанс — пес мирно спав вдома.

Відтак на власницю Жори та куратору тварини з притулку посипалася купа прокльонів, хейту та просто дзвінків від знайомих, які хотіли дізнатися деталі ситуації. В результаті. жінки планують подати на фейкового рятівника заяву до поліції.

Реакція суспільства

Користувачі обурились, коли дізналися усю правду про відео порятунку, адже більшість повірила у добрі наміри юнака.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські затримали шахрая, який вимагав в соцмережах гроші нібито на лікування.