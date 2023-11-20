Польские перевозчики не пропускают в Украину гуманитарную помощь — какая ситуация на границе
Польские перевозчики начали блокировать проезд в Украину грузовиков с гуманитарной помощью и топливом. Меньше, чем 20 человек держат границу в заложниках.
Об этом рассказал заместитель главы Минразвития громад Сергей Деркач.
Какая ситуация на границе с Польшей по состоянию на 20 ноября
Деркач рассказал, что заявления польских перевозчиков о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов не соответствуют действительности. Грузовики с подобным грузом также стоят в километровых очередях, в частности, на пунктах пропуска Краковец-Корчева и Рава-Русская — Гребенное. Там заблокировано 500 и 1200 грузовиков соответственно.
"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", — подчеркнул замглавы Минразвития.
В то же время он рассказал, что на этих двух пунктах пропуска было не более 15 протестующих и они "держат границу в заложниках".
Также Сергей Деркач сообщил, что украинская сторона привозит гуманитарную помощь для водителей грузовиков, которые днями стоят на границе из-за польских митингующих, которые не впускают их. Им доставили еду, воду, медикаменты.
Напомним, что польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что в этом скрыта интересная деталь.
Также мы писали, что блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику. Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.
Добавим, что Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".
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