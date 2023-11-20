Польські перевізники не пропускають в Україну гуманітарну допомогу — яка ситуація на кордоні

Страйк польських перевізників на кордоні. Фото: Укрінформ

Польські перевізники почали блокувати проїзд в Україну вантажівок з гуманітарною допомогою та паливом. Менше, ніж 20 людей тримають кордон у заручних.

Про це розповів заступник голови Мінрозвитку громад Сергій Деркач.

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Деркач розповів, що заяви польських перевізників про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів не відповідають дійсності. Вантажівки з подібним грузом також стоїть у кілометрових чергах, зокрема на пунктах пропуску Краківець-Корчова та Рава-Руська — Гребенне. Там заблоковані 500 та 1200 вантажівок відповідно.

Черги вантажівок на польському кордоні. Фото: facebook/serhiy.derkach

"Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з Міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", — підкреслив заступник голови Мінрозвитку.

Водночас він розповів, що на цих двох пунктах пропуску було загалом не більше 15 протестувальників і вони "тримають кордон у заручниках".

Також Сергій Деркач повідомив, що українська сторона привозить гуманітарну допомогу для водіїв вантажівок, які днями стоять на кордоні через польських мітингарів, які їх не впускають. Їм доставили їжу, воду, медикаменти

Гуманітарна допомога для українських водіїв. Фото: facebook/serhiy.derkach

Нагадаємо, що польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що в цьому прихована цікава деталь.

Також ми писали, що блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці.

Додамо, що Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".