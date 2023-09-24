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Полиция Эстонии поставила на место россиян с наклейкой "Я русский" на авто

24 сентября 2023 21:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция Эстонии поставила на место россиян с наклейкой "Я русский" на авто
Полицейские заставляют россиян снять наклейку с авто. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Участники мероприятия разъезжались по улицам Таллина на автомобилях, на задних стеклах которых были наклейки с надписью "Я русский". Это привлекло внимание полицейских и они заставили россиян снять наклейку.

Об этом сообщают СМИ.

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В сообщении указывается, что в результате полиция потребовала удалить наклейки с автомобилей, считая это провокацией. Видеозапись, на которой люди под присмотром полицейских снимают наклейки, быстро распространилась в интернете.

"Нам пришлось снять все наклейки. Они сказали, что будут останавливать нас каждый раз и требовать снять наклейки, а в случае отказа — заберут машину на штрафстоянку", — рассказывает один из участников акции.

Пока он выражает свое возмущение, в том числе и в непристойной форме, другие люди аккуратно снимают наклейки с автомобилей.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов заверила журналистов, что полиция будет внимательно следить за водителями-провокаторами. 

"Если мы обнаружим такую машину в городе, то обязательно спросим у водителя о целях наклеек и попросим его их снять", — отметила она.

Напомним, что российские туристы в Турции украли десятки килограммов еды в ресторане Анталии. Масштабы "гостинцев", которые они хотели привезти в РФ, поразили всех работников гостиницы.

Также мы писали, что российских туристов не пустили на отдых в Израиль. К тому же у них забрали паспорта и оставили без еды, а также места для ночлега.

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