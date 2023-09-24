Поліція Естонії поставила на місце росіян з наклейкою "Я русский" на авто

Поліцейські змушують росіян зняти наклейку з авто. Фото: скріншот

Учасники заходу роз'їжджалися вулицями Таллінна на автомобілях, на задньому склі яких були наклейки з написом "Я русский". Це привернуло увагу поліцейських, і вони змусили росіян зняти наклейку.

Про це повідомляють ЗМІ.

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У повідомленні зазначається, що в результаті поліція вимагала видалити наклейки з автомобілів, вважаючи це за провокацію. Відеозапис, на якому люди під наглядом поліцейських знімають наклейки, швидко поширився в інтернеті.

"Нам довелося зняти всі наклейки. Вони сказали, що зупинятимуть нас щоразу і вимагатимуть зняти наклейки, а у разі відмови заберуть машину на штрафстоянку", — розповідає один з учасників акції.

Поки він висловлює своє обурення, у тому числі й у непристойній формі, інші люди акуратно знімають наклейки з автомобілів.

Увага, на відео є ненормативна лексика

Раніше прессекретар Департаменту поліції та прикордонної охорони Анніка Максимов запевнила журналістів, що поліція уважно стежитиме за водіями-провокаторами.

"Якщо ми виявимо таку машину в місті, то обов'язково запитаємо у водія про цілі наклейок і попросимо його їх зняти", — зазначила вона.

Нагадаємо, що російські туристи у Туреччині вкрали десятки кілограмів їжі в ресторані Анталії. Масштаби "гостинців", які вони хотіли привезти до РФ, вразили всіх працівників готелю.

Також ми писали, що російських туристів не відпустили на відпочинок до Ізраїлю. До того ж у них забрали паспорти та залишили без їжі, а також місця для ночівлі.