Полицейские показали, как спасали детей, которые упали в реку в Запорожье и едва не погибли

Запорожские полицейские спасли детей. Фото: скриншот с видео

Запорожские патрульные провели целую поисковую операцию по спасению двух детей, которые упали в реку и чуть не погибли. Один из мальчиков был по плечо в воде, а другой бродил зарослями на другом берегу и не мог выбраться.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и опубликовали видео спасения.

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Как полицейские спасли детей

Правоохранители рассказали, что вечером 27 ноября получили сообщение о том, что двое детей в возрасте 13 лет потерялись во время прогулки вблизи реки. Один из них упал в воду, другой — бродил по зарослям и не мог выбраться.

"Патрульные тщательно обследовали весь берег, громко звали детей и одновременно поддерживали телефонный разговор с одним из мальчиков. Ситуация осложнялась тем, что на улице был сильный мороз, к тому же ребенок совсем не ориентировался на местности, а у телефона был низкий заряд", — говорится в сообщении.

Однако полиции удалось найти мальчиков. Максим был по плечу в воде, и не мог двигаться, поскольку окунулся в илистое дно, а его товарища Сережа нашли впоследствии. Промерзший и испуганный парень бродил зарослями на другом берегу. Ребенка также госпитализировали в медицинское учреждение

Напомним, недавно в Днепропетровской области Нацполиция разоблачила полицейских с фейковым драгером, которые наживались на водителях.