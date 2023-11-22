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Наживались на водіях — Нацполіція викрила поліцейських з фейковим драгером

22 листопада 2023 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наживались на водіях — Нацполіція викрила поліцейських з фейковим драгером
Нацполіція затримує поліцейских-хабарників. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нацполіція викрила в хабарництві поліцейських, які стягували гроші з водіїв при в'їзді та виїзді з Павлограду Дніпропетровської області. Махінації правопорушники проводили за допомогою несправного драгера.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Зазначається, що правоохоронці викрили групу поліцейських, які брали гроші на блокпостах при в'їзді та виїзді з Павлограду. Хабар, який зловмисники вимагали в водіїв, був компенсацією за ухилення від адміністративної відповідальності.

мНацполіція затримує поліцейских-хабарників
Нацполіція затримує поліцейских-хабарників. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

ДБР отримали повідомлення про порушників на "гарячу лінію", відповідно до якого поліцейські пропонували водіям дмухнути в алкотестер, перевіряючи їх на тверезість. До того ж драгер, за допомогою якого зловмисники здійснювали тест, який не був зареєстрований у поліції та показував лише перевищення допустимої норми алкоголю.

Після проходження "тесту" пропонували розв'язати проблему за гроші без укладання адмінпротоколів за порушення правил.

Гроші, які знайшли в поліцейских-хабарників
Гроші, які знайшли в поліцейских-хабарників. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

"Оперативники ДВБ затримали одного зі зловмисників у процесуальному порядку  під час одержання хабаря — 17 000 гривень. Під час обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває розслідування в цій справі. Затриманому оголосять підозру в корупції, йому загрожує до 10 років ув'язнення. 

Сумнозвісний алкотестер, за допомогою якого поліцейські здійснювали свої махінації
Сумнозвісний алкотестер, за допомогою якого поліцейські здійснювали свої махінації. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Нагадаємо, що відсторонений заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек продовжує отримувати зарплату. Нещодавно він втрапив у скандал через розслідування, з якого стало відомо, що він орендує житло в Іманалі. Його родичі, зокрема дружина, має паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

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