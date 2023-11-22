Наживались на водителях — Нацполиция разоблачила полицейских с фейковым драгером

Нацполиция задерживает полицейских-взяточников. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Нацполиция разоблачила во взяточничестве полицейских, которые взыскивали деньги с водителей при въезде и выезде из Павлограда Днепропетровской области. Махинации правонарушители производили с помощью неисправного драгера.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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Отмечается, что стражи порядка разоблачили группу полицейских, которые брали деньги на блокпостах при въезде и выезде из Павлограда. Взятка, которую злоумышленники требовали у водителей, была компенсацией за уклонение от административной ответственности.

Нацполиция задерживает полицейских-взяточников. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

ДБР получили сообщение о нарушителях на "горячую линию", согласно которому полицейские предлагали водителям дунуть в алкотестер, проверяя их на трезвость. К тому же драгер, с помощью которого злоумышленники проводили тест, не зарегистрированный в полиции и показывающий лишь превышение допустимой нормы алкоголя.

После прохождения "теста" предлагали решить проблему за деньги без заключения админпротоколов за нарушение правил.

Деньги, которые нашли у полицейских-взяточников. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

"Оперативщики ДВБ задержали одного из злоумышленников в процессуальном порядке при получении взятки — 17 000 гривен. Во время обысков у фигуранта правоохранители изъяли более 400 тысяч гривен, 6 тысяч долларов США. Устанавливается происхождение изъятых средств", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование по этому делу. Задержанному объявят подозрение в коррупции, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Печально известный алкотестер, с помощью которого полицейские совершали свои махинации. Фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Напомним, что отстраненный заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек продолжает получать зарплату . Недавно он попал в скандал из-за расследования, из которого стало известно, что он арендует жилье в Иманале. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.