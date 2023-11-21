Відсторонений після скандалу заступник голови Нацполіції продовжує отримувати зарплату

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: скриншот

Відсторонений заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек продовжує отримувати зарплату. Це сталося попри те, що дисциплінарна комісія МВС проводить службове розслідування за матеріалами журналістського розслідування стосовно нього та членів його сім’ї.

Про це повідомляє Главком ыз посиланням на заступника директора департаменту взаємодії з Нацполіцією Міністерства внутрішніх справ Олександра Науменка.

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Тишлек продовжує отримувати зарплату

Повідомляється, що за результатами проведення службового розслідування буде вжито заходів, відповідно до законодавства України. Також у правоохоронному відомстві заявили, що Тишлек продовжує отримувати всі види грошового забезпечення, крім премії.

Видання нагадує, що у розслідуванні щодо Тишлека фігурує російський кримінальний авторитет Андрій Іманалі на псевдо "Полузвір". При цьому у поліції кажуть, що в Україні проти нього немає кримінальних справ.

"За інформацією Головного слідчого управління Національної поліції, запитувана інформація не узагальнюється та відповідні обліки не ведуться", — сказано у відповіді МВС.

Нагадаємо, що раніше завдяки розслідуванню Bihus.Info стало відомо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в Іманалі. Його родичі, зокрема дружина, має паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

Натомість Тишлек вирішив звернутися до Державного бюро розслідувань, аби співробітники відомства перевірили інформацію журналістів про його користування нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера російського бандита. Також це стосується й інформації щодо паспорта РФ у його дружини.