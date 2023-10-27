Розслідування журналістів щодо Дмитра Тишлека про його зв'язки з Росією

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек. Фото: скриншот з телемарафону

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек вирішив звернутися до Державного бюро розслідувань, аби співробітники відомства перевірили інформацію журналістів Bihus.Info про його користування нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера керівника ростовського кримінального угрупування. Також це стосується й інформації щодо паспорту РФ у його дружини.

Про це він заявив у коментарі для видання "Українські новини".

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Як відреагував Тишлек

За його словами, факти з його біографії та життя його сім'ї були неправильно подані.

Він додав, що така інформація, яку опублікували журналісти, "не має нічого спільного із реальністю".

"Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного з реальністю. Тому я ініціюю стосовно себе розслідування — відповідну заяву вже подав до Державного бюро розслідувань. Прошу перевірити усі дані, які були озвучені в медіа, та всебічно їх оцінити", — наголосив він.

Що відомо про розслідування

Журналісти повідомили, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина, мають паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний одеський військком Євген Борисов залишатиметься у слідчому ізоляторі щонайменше до кінця грудня. ДБР та Спецпрокуратура у сфері оборони ввели клопотання на продовження арешту та подальше розслідування.