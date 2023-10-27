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Замглавы Нацполиции Тишлек отреагировал на расследование журналистов о связях с РФ

27 октября 2023 18:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Расследование журналистов в отношении Дмитрия Тишлека о его связях с Россией
Заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек. Фото: скриншот с телемарафона
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек решил обратиться к Государственному бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.

Об этом он заявил в комментарии "Украинским новостям".

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Как отреагировал Тишлек

По его словам, факты его биографии и жизни его семьи были неправильно представлены.

Он добавил, что такая информация, опубликованная журналистами, "не имеет ничего общего с реальностью".

"Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я инициирую расследование — соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, которые были озвучены в медиа, и всесторонне их оценить", — подчеркнул он.

Что известно о расследовании

Журналисты сообщили, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

Напомним, ранее мы писали, что скандальный одесский военком Евгений Борисов будет оставаться в следственном изоляторе как минимум до конца декабря. ГБР и Спецпрокуратура в сфере обороны ввели ходатайство о продолжении ареста и дальнейшем расследовании.

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