Отстраненный после скандала замглавы Нацполиции продолжает получать зарплату
Отстраненный заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек продолжает получать зарплату. Это произошло, несмотря на то, что дисциплинарная комиссия МВД проводит служебное расследование по материалам журналистского расследования в отношении него и членов его семьи.
Об этом сообщает Главком со ссылкой на заместителя директора департамента взаимодействия с Нацполицией Министерства внутренних дел Александра Науменко.
Тишлек продолжает получать зарплату
Сообщается, что по результатам проведения служебного расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством Украины. Также в правоохранительном ведомстве заявили, что Тишлек продолжает получать все виды денежного довольствия, кроме премии.
Издание напоминает, что в расследовании по поводу Тишлека фигурирует российский криминальный авторитет Андрей Иманали по прозвищу "Полузверь". При этом в полиции говорят, что в Украине против него нет уголовных дел.
"По информации Главного следственного управления Национальной полиции запрашиваемая информация не обобщается и соответствующие учеты не ведутся", — говорится в ответе МВД.
Напомним, что ранее благодаря расследованию Bihus.Info стало известно, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у Иманали. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.
В то же время Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера российского бандита. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.
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