Отстраненный после скандала замглавы Нацполиции продолжает получать зарплату

Экс-замглавы Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: скриншот

Отстраненный заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек продолжает получать зарплату. Это произошло, несмотря на то, что дисциплинарная комиссия МВД проводит служебное расследование по материалам журналистского расследования в отношении него и членов его семьи.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на заместителя директора департамента взаимодействия с Нацполицией Министерства внутренних дел Александра Науменко.

Читайте также:

Тишлек продолжает получать зарплату

Сообщается, что по результатам проведения служебного расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством Украины. Также в правоохранительном ведомстве заявили, что Тишлек продолжает получать все виды денежного довольствия, кроме премии.

Издание напоминает, что в расследовании по поводу Тишлека фигурирует российский криминальный авторитет Андрей Иманали по прозвищу "Полузверь". При этом в полиции говорят, что в Украине против него нет уголовных дел.

"По информации Главного следственного управления Национальной полиции запрашиваемая информация не обобщается и соответствующие учеты не ведутся", — говорится в ответе МВД.

Напомним, что ранее благодаря расследованию Bihus.Info стало известно, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у Иманали. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

В то же время Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера российского бандита. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.