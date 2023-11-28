Поліцейські показали, як рятували дітей, які впали в річку на Запоріжжі і ледве не загинули
Запорізькі патрульні провели цілу пошукову операцію для порятунку двох дітей, які впали у річку та ледве не загинули. Один із хлопчиків був по плече у воді, а інший блукав хащами на іншому березі та не міг вибратись.
Про це повідомили в Національній поліції України та опублікували відео порятунку.
Як поліцейські врятували дітей
Правоохоронці розповіли, що ввечері 27 листопада отримали повідомлення про те, що двоє дітей віком 13 років загубилися під час прогулянки поблизу річки. Один із них впав у воду, інший — блукав хащами та не міг вибратись.
"Патрульні ретельно обстежили весь берег, гучно кликали дітей та одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, на вулиці був сильний мороз, до того ж дитина зовсім не орієнтувалася на місцевості, а телефон мав низький заряд", — йдеться у повідомленні.
Проте поліції вдалося знайти хлопчиків. Максим був по плечі у воді, і не міг рухатися, оскільки занурився у мулисте дно, а його товариша Сергійка знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі. Дитину також ушпиталили до медичного заклад
Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровській області Нацполіція викрила поліцейських з фейковим драгером, які наживалися на водіях.
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