Поліцейські показали, як рятували дітей, які впали в річку на Запоріжжі і ледве не загинули

Запорізькі поліцейські, які врятували дітей. Фото: скриншот з відео

Запорізькі патрульні провели цілу пошукову операцію для порятунку двох дітей, які впали у річку та ледве не загинули. Один із хлопчиків був по плече у воді, а інший блукав хащами на іншому березі та не міг вибратись.

Про це повідомили в Національній поліції України та опублікували відео порятунку.

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Правоохоронці розповіли, що ввечері 27 листопада отримали повідомлення про те, що двоє дітей віком 13 років загубилися під час прогулянки поблизу річки. Один із них впав у воду, інший — блукав хащами та не міг вибратись.

"Патрульні ретельно обстежили весь берег, гучно кликали дітей та одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, на вулиці був сильний мороз, до того ж дитина зовсім не орієнтувалася на місцевості, а телефон мав низький заряд", — йдеться у повідомленні.

Проте поліції вдалося знайти хлопчиків. Максим був по плечі у воді, і не міг рухатися, оскільки занурився у мулисте дно, а його товариша Сергійка знайшли згодом. Промерзлий та наляканий хлопець бродив хащами на іншому березі. Дитину також ушпиталили до медичного заклад

Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровській області Нацполіція викрила поліцейських з фейковим драгером, які наживалися на водіях.