Полицейские Киевщины успели вытащить из петли 43-летнего мужчину

Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину
В селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который решил покончить жизнь самоубийством. Произошло это из-за конфликта с сожительницей.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Что известно
По информации правоохранителей, сначала полицейские ехали по вызову из-за домашнего насилия, впрочем, прибыв на место происшествия они обнаружили 43-летнего мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.
"Ехали на домашнее насилие, а пришлось вытаскивать человека из петли. В Олизаровке Иванковской общины между сожителями возник конфликт, после которого 43-летний мужчина решил совершить самоубийство. Хорошо, что полицейские вовремя оказались рядом", — рассказал Небитов.
Сообщается, что лейтенанты мгновенно отреагировали и сняли мужчину с петли. После этого правоохранители предоставили пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали на место происшествия врачей.
Напомним, ранее мы писали, что в Броварах из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок мог совершить самоубийство.