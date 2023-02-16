Полицейские Киевщины успели вытащить из петли 43-летнего мужчину

Мужчина решил совершить самоубийство из-за конфликта в семье

В селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который решил покончить жизнь самоубийством. Произошло это из-за конфликта с сожительницей.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Что известно

По информации правоохранителей, сначала полицейские ехали по вызову из-за домашнего насилия, впрочем, прибыв на место происшествия они обнаружили 43-летнего мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.

"Ехали на домашнее насилие, а пришлось вытаскивать человека из петли. В Олизаровке Иванковской общины между сожителями возник конфликт, после которого 43-летний мужчина решил совершить самоубийство. Хорошо, что полицейские вовремя оказались рядом", — рассказал Небитов.

Сообщается, что лейтенанты мгновенно отреагировали и сняли мужчину с петли. После этого правоохранители предоставили пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали на место происшествия врачей.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок мог совершить самоубийство.