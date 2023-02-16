Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину arrow

Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину

16 февраля 2023 18:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Полицейские Киевщины успели вытащить из петли 43-летнего мужчину
Мужчина решил совершить самоубийство из-за конфликта в семье
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который решил покончить жизнь самоубийством. Произошло это из-за конфликта с сожительницей.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Читайте также:

Что известно

По информации правоохранителей, сначала полицейские ехали по вызову из-за домашнего насилия, впрочем, прибыв на место происшествия они обнаружили 43-летнего мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.

"Ехали на домашнее насилие, а пришлось вытаскивать человека из петли. В Олизаровке Иванковской общины между сожителями возник конфликт, после которого 43-летний мужчина решил совершить самоубийство. Хорошо, что полицейские вовремя оказались рядом", — рассказал Небитов.

Сообщается, что лейтенанты мгновенно отреагировали и сняли мужчину с петли. После этого правоохранители предоставили пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали на место происшествия врачей.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок мог совершить самоубийство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

20:00 Как носить тренчи этой весной: советы модных экспертов

Новина з фото

20:00 Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство

20:00 На севере Украины возможны серьезные подтопления: синоптики спрогнозировали погоду на завтра

19:58 Хави и Эрик Тен Хаг удивили стартовыми составами на матч Лиги Европы "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

19:54 Три знака зодиака постигнет волна разочарований уже в ближайшие дни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51 Эксперты рассказали о рисках инвестирования в Украину во время войны

Новина з фото

19:50 В дом певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию: что случилось

19:40 Шольц в начале марта встретится с Байденом: о чем будут говорить политики

19:36 Российские хакеры на 250% чаще атаковали Украину в 2022 году, — Bloomberg

Эксклюзив

19:30 "Большая наступательная операция будет": Гайдай спрогнозировал ближайшие действия рф

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза

Новина з відео

13:12 Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширил и избил полицейского: сын Жириновского получил 15 суток ареста

Эксклюзив

13:00 Украинизация в Одессе: название стадиона "Черноморец" перевели с русского

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Актуальное по теме

None 16 Февраль 18:08

Как носить тренчи этой весной: советы модных экспертов

None 16 Февраль 17:23

Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство

None 16 Февраль 16:27

На севере Украины возможны серьезные подтопления: синоптики спрогнозировали погоду на завтра

None 16 Февраль 19:57

Хави и Эрик Тен Хаг удивили стартовыми составами на матч Лиги Европы "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB