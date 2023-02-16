У Броварах 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки — деталі трагедії

Кадри з місця події

Сьогодні, 16 лютого у Броварах Київської області сталася трагедія. З 14 поверху одного з будинків випала 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Що відомо

Як зазначають правоохоронці, трагедія сталася близько 12 години дня. 11-річна дитина випала з вікна 14 поверху, однак від отриманих травм дівчинка загинула ще до приїзду медиків.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області. Всі обставини інциденту з’ясовуються.

"Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", — заявив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Окрім того, він звернувся до всіх батьків із проханням відповідально ставитись до виховання дітей, їх психологічного стану і дозвілля.

Нагадаємо, раніше у Броварах Київської області чоловік напав на продавчиню магазину. Він вдарив жінку та погрожував розправою. Кривдника затримали з рюкзаком гранат.

Також ми писали, у Борисполі патрульні затримали чоловіка, запідозривши його у вбивстві власної дружини. Він намагався сховатися від представників правоохоронних органів, а на його одязі виявили плями, схожі на кров.