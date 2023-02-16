У Броварах 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки — деталі трагедії

Смертельна трагедія у Броварах: 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 16 лютого у Броварах Київської області сталася трагедія. З 14 поверху одного з будинків випала 11-річна дівчинка.
Про це повідомляє начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
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Що відомо
Як зазначають правоохоронці, трагедія сталася близько 12 години дня. 11-річна дитина випала з вікна 14 поверху, однак від отриманих травм дівчинка загинула ще до приїзду медиків.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області. Всі обставини інциденту з’ясовуються.
"Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", — заявив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
Окрім того, він звернувся до всіх батьків із проханням відповідально ставитись до виховання дітей, їх психологічного стану і дозвілля.
Нагадаємо, раніше у Броварах Київської області чоловік напав на продавчиню магазину. Він вдарив жінку та погрожував розправою. Кривдника затримали з рюкзаком гранат.
Також ми писали, у Борисполі патрульні затримали чоловіка, запідозривши його у вбивстві власної дружини. Він намагався сховатися від представників правоохоронних органів, а на його одязі виявили плями, схожі на кров.