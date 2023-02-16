В Броварах 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки — детали трагедии

Фото с места происшествия

Сегодня, 16 февраля, в Броварах Киевской области произошла трагедия. С 14 этажа одного из домов выпала 11-летняя девочка.

Об этом сообщает начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Что известно

Как отмечают правоохранители, трагедия произошла около 12 часов дня. 11-летний ребенок выпал из окна 14 этажа, однако от полученных травм девочка погибла еще до приезда медиков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области. Все обстоятельства инцидента выясняются.

"Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", — заявил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Кроме того, он обратился ко всем родителям с просьбой ответственно относиться к воспитанию детей, их психологическому состоянию и досугу.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат.

Также мы писали, что в Борисполе патрульные задержали мужа, заподозрив его в убийстве собственной жены. Он пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.