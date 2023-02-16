Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка
У селі Олізарівка Київської області правоохоронці врятували чоловіка, який вирішив покінчити життя самогубством. Сталося це через конфлікт зі співмешканкою.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
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Що відомо
За інформацією правоохоронців, спочатку поліцейські їхали на виклик через домашнє насильство, втім, прибувши на місце події вони виявили 43-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.
"Їхали на домашнє насильство, а довелось витягати людину із петлі. В Олізарівці Іванківської громади між співмешканцями виник конфлікт, після якого 43-річний чоловік вирішив вчинити самогубство. Добре, що поліцейські вчасно опинились поряд", — розповів Нєбитов.
Повідомляється, що лейтенанти миттєво відреагували та зняли відчайдуха із зашморгу. Після цього правоохоронці надали потерпілому домедичну допомогу та викликали на місце події лікарів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах з вікна багатоповерхівки випала 11-річна дівчинка. За попередньою інформацією, дитина могла скоїти самогубство.