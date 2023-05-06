Подоляк прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Пресс-служба офиса Президента

Михаил Подоляк заявил, что взрыв машины российского пропагандиста Захара Прилепина попытка внутренней эскалации. По его словам, это должно помочь России сохранить контроль над населением и элитами.

Об этом информирует советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Попытка внутренней эскалации

"Странные инциденты, куда попадают люди, не имеющие никакого влияния на ход событий на линии фронта и которые, в частности, очень нужны для модерирования информации на внутрироссийском рынке, то есть эти пропагандисты, мне кажется, являются большой программой эскалации", — сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что эта "программа" направлена именно на внутренний рынок России, о ней, как минимум, занимаются специальные службы Российской Федерации.

"Им это нужно, поскольку они теряют постепенно контроль над управленческой вертикалью, теряют контроль над происходящим в России", — сказал советник руководителя офиса Президента.

Кроме этого он заявил, что таким образом РФ пытается сохранить контроль над российским пространством именно из-за эскалации страхов, ведь именно из-за этой эмоции Россия может сплотить свое население.

"Такие события должны немного повлиять на элиты. Для того чтобы они не начинали думать, как выходить из этой ситуации уже без Путина, например. И это должно повлиять вообще на управляемость теми или иными процессами в России. Поэтому такие инциденты и являются признаком попытки внутренней эскалации, не больше, но и не меньше", — сообщил Михаил Подоляк.

Напомним, что по словам Службы безопасности Украины, "хлопок" пылал и будет палаты. Спецслужба напомнила российским оккупантам и их приспешникам, что за военные преступления против Украины их будет ждать справедливое возмездие. СБУ прокомментировала подрыв автомобиля Прилепина.