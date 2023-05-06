Подоляк прокоментував вибух автомобіля Прилєпіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Пресслужба офісу Президента

Михайло Подоляк заявив, що вибух машини російського пропагандиста Захара Прилєпіна — спроба внутрішньої ескалації. За його словами це має допомогти Росії зберегти контроль над населенням та елітами.

Про це інформує радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Спроба внутрішньої ескалації

"Дивні інциденти, куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту і які, зокрема, дуже потрібні для модерування інформації на внутрішньоросійському ринку, тобто ці пропагандисти, мені здається, є великою програмою ескалації", — сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що ця "програма" направлена саме на внутрішній ринок Росії, нею, як мінімум опікуються спеціальні служби Російської Федерації.

"Їм це потрібно, оскільки вони втрачають поступово контроль над управлінською вертикаллю, втрачають контроль над тим, що відбувається в Росії", — сказав радник керівника офісу Президента.

Крім цього він заявив, що таким чином РФ намагається зберегти контроль над російським простором саме через ескалацію страхів, адже саме через цю емоцію Росія може згуртувати своє населення.

"Такі події мають трошки повпливати на еліти. Для того, щоб вони не починали думати, як виходити з цієї ситуації вже без Путіна, наприклад. І це має повпливати взагалі на керованість тими чи іншими процесами в Росії. Тому отакі інциденти і є ознакою спроби внутрішньої ескалації, не більше, але й не менше", — повідомив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що за словами Служби безпеки України, "бавовна" палала і буде палати. Спецслужба нагадала російським окупантам та їхнім поплічникам, що за воєнні злочини проти України їх чекатиме справедлива відплата. СБУ прокоментувала підрив авто Прилєпіна.