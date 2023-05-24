Песков пригрозил "освободить" Беларусь, если там начнутся протесты

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнутся народные протесты против режима Лукашенко. По его словам, РФ имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси.

Об этом информируют РосСМИ.

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РФ вмешается в Беларусь, если люди восстанут с целью свержения режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Беларусь наше соседнее государство и оно является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", — заявил Дмитрий Песков.

Кроме этого он назвал Польшу "враждебным" государством. По словам пресс-секретаря Кремля, европейская страна сейчас якобы "заходится в истериках русофобии".

"Польша фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в частности, силовыми методами во внутренние дела соседнего государства", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, что Кремль хочет сменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на своего человека, который будет выполнять все их приказы. Однако для Украины это совсем не выгодно.

Александр Лукашенко снова прилетел в Москву, но в этот раз на заседание Евразийского экономического форума. Белорусский диктатор намерен провести ряд двусторонних встреч с другими лидерами ЕАЭС.

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