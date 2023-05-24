Пєсков пригрозив "звільнити" Білорусь, якщо там почнуться протести

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнуться народні протести проти режиму Лукашенка. За його словами РФ має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Про це інформують росЗМІ.

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РФ втрутиться в Білорусь, якщо люди повстануть з метою повалення режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Білорусь наша сусідня держава і вона є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози", — заявив Дмитро Пєсков.

Крім цього він назвав Польщу "ворожою" державою. За словами прессекретаря Кремля європейська країна наразі нібито "заходиться в істериках русофобії".

"Польща фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави", — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що Кремль хоче змінити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на свою людину, яка буде виконувати всі їхні накази. Однак, для України це зовсім не вигідно.

Олександр Лукашенко знову прилетів до Москви, але цього разу на засідання Євразійського економічного форуму. Білоруський диктатор планує провести низку двосторонніх зустрічей з іншими лідерами ЄАЕС.

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