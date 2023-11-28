Поддерживает войну и помогает оккупантам — Санду лишила гражданства молдавского политика

Президент Молдовы Майя Санду. Иллюстративное фото: Sputnik

Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства главу Партии регионов Молдовы и главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина. Он поддерживает войну в Украине и волонтерит для российских солдат.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Издание пишет, что Калинин поддерживает развязанную Россией войну в Украине. На многочисленных фото и видео на своих страницах в соцсетях он появляется в военной форме ВС РФ со "свастикой" Z, используемой российской армией в войне в Украине и запрещенной в Молдове. Также молдавский политик проводит собрание в поддержку российских солдат — закупает преимущественно обувь и теплую одежду. Собранные и купленные вещи Калинин сам развозит по оккупированным населенным пунктам Луганской области в пункты базирования российских захватчиков.

Указ Майи Санду. Источник: NewsMaker

Александр Калинин – что известно

Александр Калинин в форме ВС РФ. Источник: соцсети

Отметим, что Александр Калинин стал главой Партии регионов Молдовы в 2016 году. Три года назад он проводил сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на выборах президента страны, однако впоследствии по собственной инициативе снял свою кандидатуру.

Напомним, что ранее Майя Санду посещала Киев. В День Достоинства и Свободы она вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтила память активистов, погибших во время Евромайдана. Перед этим во время курьезного инцидента собака президента укусила президента Австрии Александра ван дер Беллена.