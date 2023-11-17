Собака Санду вкусив президента Австрії

Президентка Молдови Мая Санду та її собака, президент Австрії Александер ван дер Беллен та президентка Словенії Наташа Пірц Мусару. Фото: Maia Sandu via Facebook/Handout via REUTERS

Вчора, 16 листопада, президентка Молдови Мая Санду хотіла познайомити свою собаку з президентом Австрії Александером ван дер Белленом під час офіційного заходу. Однак тварина вкусила його за руку.

Про це повідомляє News Maker.

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Пес вкусив президента Австрії

Президентка Молдови познайомила президентів Австрії та Словенії зі своїм собакою, якого кличуть Кодруц. У момент знайомства Ван дер Беллен хотів погладити його, але пес цього не оцінив та вкусив за руку.

Після цього президент Австрії з'являвся на офіційних заходах із пов'язкою на руці.

Нагадаємо, виховання для собаки — це дуже відповідальний момент, адже потрібно забезпечувати щастя та правильний розвиток для свого домашнього улюбленця. Проте інколи під час дресирування можуть виникати ненавмисні помилки, які дуже шкодять тварині.

Також ми писали, що Кабінет міністрів Україні ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а саме собак та котів. Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі.