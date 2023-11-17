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Собака Санду укусила президента Австрии

17 ноября 2023 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Собака Санду укусила президента Австрии
Президент Молдовы Майя Санду и ее собака, президент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Словении Наташа Пирц Мусару. Фото: Maia Sandu via Facebook/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 16 ноября, президент Молдовы Майя Санду хотела познакомить свою собаку с президентом Австрии Александером ван дер Белленом во время официального мероприятия. Однако животное укусило его за руку.

Об этом сообщает News Maker.

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Президент Молдовы познакомила президентов Австрии и Словении со своей собакой, которую зовут Кодруц. В момент знакомства Ван дер Беллен хотел погладить его, но пес этого не оценил и укусил за руку.

После этого президент Австрии появлялся на официальных мероприятиях с повязкой на руке.

Напомним, воспитание для собаки — это очень ответственный момент, ведь нужно обеспечивать счастье и правильное развитие для своего домашнего питомца. Однако иногда при дрессировке могут возникать непреднамеренные ошибки, которые сильно вредят животному.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных, а именно собак и кошек. Теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

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