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Підтримує війну та допомагає окупантам — Санду позбавила громадянства молдавського політика

28 листопада 2023 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Підтримує війну та допомагає окупантам — Санду позбавила громадянства молдавського політика
Президентка Молдови Мая Санду. Ілюстративне фото: Sputnik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства голову Партії регіонів Молдови та голову Конгресу молдовських діаспор у Росії Олександра Калініна. Він підтримує війну в Україні та волонтерить для російських солдатів.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Видання пише, що Калінін підтримує розв’язану Росією війну в Україні. На численних фото та відео на своїх сторінках у соцмережах він з'являється у військовій формі ЗС РФ зі "свастикою" Z, яку російська армія використовує у війні в Україні та яка заборонена у Молдові. Також молдовський політик проводить збори на підтримку російських солдатів — закуповує переважно взуття та теплий одяг. Зібрані та куплені речі Калінін сам розвозить окупованими населеними пунктами Луганської області України до пунктів базування російських вояків.

Підтримує війну та допомагає окупантам — Санду позбавила громадянства молдавського політика
Указ Маї Санду. Джерело: NewsMaker

Олександр Калінін — що відомо

Підтримує війну та допомагає окупантам — Санду позбавила громадянства молдавського політика
Олександр Калінін у формі ЗС РФ. Джерело: соцмережі

Відзначимо, що Олександр Калінін став головою Партії регіонів Молдови у 2016 році. Три роки тому він проводив збір підписів на підтримку своєї кандидатури на виборах президента країни, проте згодом за власною ініціативою зняв свою кандидатуру.

Нагадаємо, що раніше Мая Санду відвідувала Київ. У День Гідності та Свободи вона разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Євромайдану. Перед цим під час курйозного інциденту собака президентки вкусив президента Австрії Александера ван дер Беллена. 

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