Под Киевом напали на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача

Нападение на журналиста Михаила Ткача. Фото: скриншот

В Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.

Об этом Ткач сообщил в комментарии УП.

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Нападение на журналиста

По словам журналиста, в пятницу вечером, около 23:20, он и его коллеги занимались съемкой у ресторана "Тандыр" в Козине. Они заметили там автомобили и бывших высокопоставленных чиновников из Офиса генпрокурора.

Во время съемки охрана одного из посетителей заметила журналистов, начала освещать их дальним светом и блокировать их автомобиль.

Ткач рассказал, что когда он вышел из машины и представился журналистом "Украинской правды", охранники начали его окружать. Один из охранников ударил его камеру и нанес удар самому Ткачу.

Напомним, что в Днепропетровской области спецназовцы КОРД задержали двух нападающих, бросивших гранату из окна авто гранату у мужчины из-за имущественного конфликта. Их подозревают в покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием