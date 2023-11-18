Під Києвом напали на журналіста "Української правди" Михайла Ткача

Напад на журналіста Михайла Ткача. Фото: скриншот

На Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.

Про це Ткач повідомив у коментарі УП.

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Напад на журналіста

За словами журналіста, у п'ятницю ввечері, близько 23:20, він та його колеги займалися зйомкою біля ресторану "Тандир" у Козині. Вони помітили там автомобілі та колишніх високопосадовців з Офісу генпрокурора.

Під час зйомки охорона одного з відвідувачів помітила журналістів, почала висвітлювати їх далеким світлом та блокувати їхній автомобіль.

Ткач розповів, що коли він вийшов із машини та представився журналістом "Української правди", охоронці почали його оточувати. Один із охоронців ударив його камеру і завдав удару самому Ткачу.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині спецназівці КОРД затримали двох нападників, які кинули гранату з вікна авто гранату у чоловіка через майновий конфлікт. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю