Пьяные вечеринки в Киеве – организаторам вручили подозрения и повестки

Обыски у организаторов пьяных вечеринок

После того как в интернете обнародовали фото и видео "пьяных" вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек к организаторам этих "забав" с обысками пришла полиция. Двум фигурантам вручили подозрение, еще шестерым вручили повестки в военкомат.

Об этом в Нацполиции рассказали "Общественному".

Уголовное производство против организаторов "пьяных вечеринок"

Правоохранители 1 февраля начали уголовное производство после того, как в интернете обнародовали фото и видео "пьяных" вечеринок, на них молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек. 1 февраля в квартиру ребят в Киеве пришли с обысками.

Как сообщили на Facebook-странице Нацполиции области, полицейские уже выяснили личности подозреваемых и места их пребывания.

Оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями провели обыски по адресам проживания и арендованных квартирах в Киеве и еще одном регионе.

Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила 31 января, что Нацполиция оперативно взяла инцидент в работу.

С чего все началось

31 января сетью начали распространяться фото с "пьяных вечеринок", где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.

После громкой волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает — имеет голову на плечах и я очень счастлив, что имею сознательную аудиторию, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.

На следующий день, 1 февраля, к любителям забав с обысками пришла полиция. Обыски проводились по адресам проживания и в арендованных квартирах в Киеве. Правоохранители начали уголовное производство

Напомним, в комментарии Новости.LIVE юрист рассказал, что может угрожать организаторам таких пьяных секс-вечеринок в Киеве. По его словам, обидчики могут понести как уголовную, так и гражданскую ответственность.