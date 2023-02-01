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Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

1 лютого 2023 15:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Організаторів скандальних секс-вечірок у Києві можуть посадити - юрист
Молодики, які викладають у Мережу чужі оголені світлини, порушують як мінімум Цивільний кодекс України
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

"Мажори" з Івано-Франківська, які споювали та, можливо, ґвалтували дівчат у Києві, а потім викладали у соцмережі їхні фото з принизливими коментарями, можуть понести як кримінальну, так і цивільну відповідальність. Про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE юрист Олексій Бебель.

Навіть якщо залишити осторонь питання про сексуальне насильство, сам факт оприлюднення приватних фото- та відеоматеріалів без згоди людини, яка на них фігурує, може бути порушенням її прав, зазначає юрист.

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"Згідно з цивільним законодавством, кожен має право на свою приватність і на своє зображення. Тобто людина має право дозволити це публікувати або не дозволити", — пояснив Олексій Бебель.

Олексій Бебель
Олексій Бебель. Фото: resonance.ua

Виключенням із цього правила є лише чиновники та керівники державних підприємств, оскільки погоджуючись стати чиновником, людина тим самим погоджується на більшу відкритість перед суспільством.

Що ж до звичайних приватних осіб, то вони можуть заборонити знімати себе навіть тоді, коли перебувають у публічних місцях.

"Навіть коли зйомки ведуться десь на вулиці і хтось попадає в кадр, він має право сказати: "Видаліть мене із запису". І тільки якщо він цього не каже, тоді ми можемо сказати, що це була мовчазна згода — звісно, у випадку, якщо людина дійсно все це бачить і розуміє, що її знімають", — зазначив юрист.

На межі порно

У випадку з організаторами п’яних вечірок у Києві  можуть бути присутні й інші юридичні моменти.

"Якщо викладені світлини або відео балансують на межі порно, треба проводити експертизу, чи є це виготовленням та розповсюдженням порнографії. Можуть бути й інші склади злочину – наприклад, злочин проти громадського порядку, які не так часто розслідують і які не так часто потрапляють у роботу. Тут треба вивчати питання глибоко — зокрема, встановлювати мотив. Це предмет роботи Національної поліції", — сказав Олексій Бебель.

Також він роз’яснив, як відбуватиметься подальше розслідування.

"Коли будь-хто подає заяву до Національної поліції, поліція має внести її до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести досудове розслідування. Якщо не буде встановлено складу кримінального злочину, а буде визначено, що порушено лише цивільне законодавство, то впровадження закриють, і тоді вже сама особа, права якої порушені, може звернутися до суду з позовом про відшкодування", — розповів юрист.

Нагадаємо, 31 січня  громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко повідомила у Facebook про те, що у Києві компанія молодиків споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають це на відео. Кадри насильства вони поширюють у соціальних мережах та закритих каналах у Telegram.

1 лютого пресслужба Нацполіції заявила, що вже розпочала обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Фото: УНІАН

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