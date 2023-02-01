Организаторов скандальных секс-вечеринок в Киеве могут посадить - юрист

Молодые люди, выкладывающие в Сеть чужие обнаженные фото, нарушают как минимум Гражданский кодекс Украины

"Мажоры" из Ивано-Франковска, которые спаивали и, возможно, насиловали девушек в Киеве, а затем выкладывали в соцсети их фотографии с унизительными комментариями, могут понести как уголовную, так и гражданскую ответственность. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE юрист Алексей Бебель.

Даже если оставить в стороне вопрос о сексуальном насилии, сам факт обнародования приватных фото- и видеоматериалов без согласия фигурирующего на них человека может быть нарушением его прав, отмечает юрист.

"Согласно гражданскому законодательству, каждый имеет право на свою приватность и на свое изображение. То есть человек имеет право разрешить это публиковать или не разрешить", — объяснил Алексей Бебель.

Алексей Бебель. Фото: resonance.ua

Исключением из данного правила могут быть только чиновники и руководители государственных предприятий, поскольку, соглашаясь стать чиновником, человек тем самым дает согласие на большую открытость перед обществом, разъяснил юрист.

Что же касается обычных частных лиц, то они могут запретить снимать себя даже тогда, когда находятся в публичных местах.

"Даже когда съемки ведутся где-то на улице и кто-то попадает в кадр, он имеет право сказать: "Удалите меня с записи". И только если он этого не говорит, тогда мы можем сказать, что это было молчаливое согласие — конечно, в случае, если человек действительно все это видит и понимает, что его снимают", — отметил юрист.

На грани порно

В случае с организаторами пьяных вечеринок в Киеве могут присутствовать и другие юридические моменты.

"Если выложенные фотографии или видео балансируют на грани порно, нужно проводить экспертизу, является ли это изготовлением и распространением порнографии. Могут быть и другие составы преступления — например, преступления против общественного порядка, которые не так часто расследуются и не так часто попадают в работу. Здесь нужно изучать вопрос глубоко — в частности, устанавливать мотив. Это предмет работы Национальной полиции", — сказал Алексей Бебель.

Также он разъяснил, как будет проходить дальнейшее расследование.

"Когда кто-либо подает заявление в Национальную полицию, она должна внести его в Единый реестр досудебных расследований и провести досудебное расследование. Если не будет установлен состав уголовного преступления, а выяснится, что нарушено только гражданское законодательство, то производство будет закрыто, и тогда уже само лицо, права которого нарушены, может обратиться в суд с иском о возмещении", — рассказал юрист.

Напомним, 31 января общественная деятельница, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко сообщила в Facebook о том, что в Киеве компания молодых людей спаивает девушек, а потом насилует и снимает это на видео. Кадры насилия они распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

1 февраля пресс-служба Нацполиции заявила, что уже начала обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Фото: УНИАН