П'яні вечірки в Києві — організаторам вручили підозри та повістки

Обшуки в організаторів п'яних вечірок

Після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео "п'яних" вечірок, де молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат до організаторів цих "забав" з обшуками прийшла поліція. Двом фігурантам вручили підозру, ще шістьом вручили повістки у військкомат.

Про це в Нацполіції розповіли "Суспільному".

Кримінальне провадження проти організаторів "п'яних вечірок"

Правоохоронці 1 лютого розпочали кримінальне провадження після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео "п'яних" вечірок, на них молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат. 1 лютого до помешкання хлопців у Києві прийшли з обшуками.

Як повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області, поліцейські вже з'ясували особи підозрюваних і місця їхнього перебування.

Оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими провели обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах у Києві та ще одному регіоні.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила 31 січня, що Нацполіція оперативно взяла інцидент в роботу.

З чого все почалося

31 січня мережею почали ширитися фото з "п'яних вечірок", де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.

Після гучної хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає — має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті пішли на ***", — заявив хлопець.

Наступного дня, 1 лютого, до любителів забав з обшуками прийшла поліція. Обшуки проводились за адресами проживання та в орендованих квартирах у Києві. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Нагадаємо, у коментарі Новини.LIVE юрист розповів, що може загрожувати організаторам таких п’яних секс-вечірок у Києві. За його словами, кривдники можуть понести як кримінальну, так і цивільну відповідальність.