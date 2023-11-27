Один из пунктов пропуска на границе с Польшей будет закрыт на день для грузовиков и автобусов

Пограничница проверяет документы. Иллюстративное фото: Західний кордон

В Госпогранслужбе Украины сообщили о временном ограничении оформления грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов — Долгобычув". КПП находится на границе с Польшей и будет не работать один день.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что по информации от польских пограничников, завтра, 28 ноября, в пункте пропуска "Долгобычув" из-за ремонтных работ с 09:00 до 21:00 по Киевскому времени произойдет отключение электроэнергии.

Пограничники говорят: указанный период оформления смежной стороной будет производиться на мобильных терминалах.

"В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет производиться в обычном режиме", — говорится в сообщении от пограничников. Они призвали граждан Украины учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.

Сообщение от ГПСУ. Источник: Facebook

Напомним, что ранее пограничники на украинской границе со Словакией задержали пятерых уклонистов и одного проводника. Правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы, должны были сказать пароль "картофель".

В то же время, пограничное агентство ЕС планирует направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения мигрантского кризиса.