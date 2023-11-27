Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Один из пунктов пропуска на границе с Польшей будет закрыт на день для грузовиков и автобусов arrow

Один из пунктов пропуска на границе с Польшей будет закрыт на день для грузовиков и автобусов

27 ноября 2023 22:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Один из пунктов пропуска на границе с Польшей будет закрыт на день для грузовиков и автобусов
Пограничница проверяет документы. Иллюстративное фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Госпогранслужбе Украины сообщили о временном ограничении оформления грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов — Долгобычув". КПП находится на границе с Польшей и будет не работать один день.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Из-за чего закрывают КПП

Отмечается, что по информации от польских пограничников, завтра, 28 ноября, в пункте пропуска "Долгобычув" из-за ремонтных работ с 09:00 до 21:00 по Киевскому времени произойдет отключение электроэнергии.

Пограничники говорят: указанный период оформления смежной стороной будет производиться на мобильных терминалах.

"В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет производиться в обычном режиме", — говорится в сообщении от пограничников. Они призвали граждан Украины учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.

Сообщение от ГПСУ. Источник: Facebook

Напомним, что ранее пограничники на украинской границе со Словакией задержали пятерых уклонистов и одного проводника. Правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить до границы, должны были сказать пароль "картофель".

В то же время, пограничное агентство ЕС планирует направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения мигрантского кризиса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме