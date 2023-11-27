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Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закриють на день для вантажівок і автобусів

27 листопада 2023 22:58
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Ілля Рябінін
редактор
Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею закриють на день для вантажівок і автобусів
Прикордонниця перевіряє документи. Ілюстративне фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Держприкордонслужбі України повідомили про тимчасове обмеження оформлення вантажівок та автобусів у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув". КПП перебуває на кордоні з Польщею, і не працюватиме один день.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що за інформацією від польських прикордонників, завтра, 28 листопада в пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи  з 09:00 до 21:00 за Київським часом відбудеться відключення електроенергії.

Прикордонники кажуть: зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах.

"У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено. Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні від прикордонників. Вони закликали громадян України врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон.

Повідомлення від ДПСУ. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше прикордонники на українському кордоні зі Словаччиною затримали п'ятьох ухилянтів та одного провідника. Правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, мали сказати пароль "картопля".

Водночас прикордонне агентство ЄС планує направити 50 офіцерів та патрульні автомобілі на кордон Фінляндії з Росією. Таке рішення ухвалили на тлі загострення мігрантської кризи.

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