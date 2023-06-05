Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Никто не выжил: стали известны подробности авиакатастрофы в США arrow

Никто не выжил: стали известны подробности авиакатастрофы в США

5 июня 2023 13:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Никто не выжил: стали известны подробности авиакатастрофы в США
Иллюстративное изображение авиакатастрофы. Фото: Google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

СМИ сообщают об ужасной авиакатастрофе, произошедшей в США. В Вашингтоне самолет с гражданскими людьми пролетел над столицей страны. Это заставило военных поднять в воздух истребитель перед тем, как самолет разбился в Вирджинии.

Об этом сообщает издание AP.

Читайте также:

Все гражданские погибли

По состоянию на данный момент полиции удалось добраться до места происшествия, а именно в сельскую часть долины Шенандоа. Правоохранители сообщили, что, к сожалению, никто из пассажиров не выжил.

"Федеральное авиационное управление сообщает, что Cessna Citation вылетел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в воскресенье и направлялся в аэропорт Лонг-Айленда Макартур. Непонятным образом самолет развернулся над Лонг-Айлендом в Нью-Йорке и летел по прямой траектории над округом Колумби упасть над горной местностью вблизи Монтебелло, штат Вирджиния, около 15:30", — говорится в сообщении.

Пока не известно, почему самолет не среагировал, какие причины авиакатастрофы и сколько именно было людей на борту.

США подняли истребитель

Отмечается, что американские военные дали сигнал на поднятие в атмосферу истребителя для преследования этого же гражданского самолета, нарушившего воздушное пространство в округе Колумбия.

"Во время этого события самолет NORAD также использовал сигнальные ракеты, которые могли быть заметны общественности, чтобы привлечь внимание пилота. Они используются с максимальным вниманием к безопасности перехваченного самолета и людей на земле. Факелы сгорают быстро и полностью, и при их использовании нет опасности для людей на земле", — заявили в США.

Напомним, недавно в Испании разбился американский военный самолет F-18. Пилот истребителя вовремя катапультировался, был госпитализирован с ранениями ног и травмой. Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе, на севере Апеннинского полуострова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас