Никто не выжил: стали известны подробности авиакатастрофы в США

Иллюстративное изображение авиакатастрофы. Фото: Google.com

СМИ сообщают об ужасной авиакатастрофе, произошедшей в США. В Вашингтоне самолет с гражданскими людьми пролетел над столицей страны. Это заставило военных поднять в воздух истребитель перед тем, как самолет разбился в Вирджинии.

Об этом сообщает издание AP.

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По состоянию на данный момент полиции удалось добраться до места происшествия, а именно в сельскую часть долины Шенандоа. Правоохранители сообщили, что, к сожалению, никто из пассажиров не выжил.

"Федеральное авиационное управление сообщает, что Cessna Citation вылетел из Элизабеттауна, штат Теннесси, в воскресенье и направлялся в аэропорт Лонг-Айленда Макартур. Непонятным образом самолет развернулся над Лонг-Айлендом в Нью-Йорке и летел по прямой траектории над округом Колумби упасть над горной местностью вблизи Монтебелло, штат Вирджиния, около 15:30", — говорится в сообщении.

Пока не известно, почему самолет не среагировал, какие причины авиакатастрофы и сколько именно было людей на борту.

США подняли истребитель

Отмечается, что американские военные дали сигнал на поднятие в атмосферу истребителя для преследования этого же гражданского самолета, нарушившего воздушное пространство в округе Колумбия.

"Во время этого события самолет NORAD также использовал сигнальные ракеты, которые могли быть заметны общественности, чтобы привлечь внимание пилота. Они используются с максимальным вниманием к безопасности перехваченного самолета и людей на земле. Факелы сгорают быстро и полностью, и при их использовании нет опасности для людей на земле", — заявили в США.

Напомним, недавно в Испании разбился американский военный самолет F-18. Пилот истребителя вовремя катапультировался, был госпитализирован с ранениями ног и травмой. Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе, на севере Апеннинского полуострова.