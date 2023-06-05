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Ніхто не вижив: стали відомі подробиці авіакатастрофи у США

5 червня 2023 13:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ніхто не вижив: стали відомі подробиці авіакатастрофи у США
Ілюстративне зображення авіакатастрофи. Фото: Google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

ЗМІ повідомляють про жахливу авіакатастрофу, яка сталась у США. Зазначається, що у Вашингтоні літак із цивільними людьми пролетів над столицею країни. Це змусило військових підняти в повітря винищувач перед тим, як літак розбився у Вірджинії.

Про це повідомляє видання AP.

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Станом на зараз поліції вдалось дістатись до місця пригоди, а саме — у сільську частину долини Шенандоа. Правоохоронці повідомили, що, на жаль, ніхто з пасажирів не вижив.

"Федеральне авіаційне управління повідомляє, що Cessna Citation вилетів з Елізабеттауна, штат Теннессі, у неділю та прямував до аеропорту Лонг-Айленда Макартур. Незрозумілим чином літак розвернувся над Лонг-Айлендом у Нью-Йорку та летів по прямій траєкторії над округом Колумбія, перш ніж впасти над гірською місцевістю поблизу Монтебелло, штат Вірджинія, близько 15:30", — йдеться в повідомленні.

Наразі достеменно не відомо, чому літак не зреагував, які причини авіакатастрофи та скільки саме було людей на борту.

США підняли винищувач

Зазначається, що американські військові дали сигнал на підняття у повітря винищувача задля переслідування цього ж цивільного літака, який порушив повітряний простір в окрузі Колумбія.

"Під час цієї події літак NORAD також використовував сигнальні ракети, які могли бути помітні громадськості, щоб привернути увагу пілота. Вони використовуються з максимальною увагою до безпеки перехопленого літака та людей на землі. Факели згорають швидко і повністю, і під час їх використання немає небезпеки для людей на землі", — заявили в США.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії розбився американський військовий літак F-18. Пілот винищувача вчасно катапультувався, його госпіталізували із пораненнями ніг та травмою. Інцидент стався на авіабазі у Сарагосі, на півночі Апенінського півострова.

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