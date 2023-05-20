Падіння американського бойового літака в Сарагосі. Колаж: Новини.LIVE

У Іспанії розбився американський військовий літак F-18. Пілот винищувача вчасно катапультувався, його госпіталізували із пораненнями ніг та травмою.

Про це повідомило іспанське видання El Pais.

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Падіння літака

У Іспанії розбився військовий літак F-18 15-го крила Повітряно-космічних сил Сполучених Штатів Америки.

Інцидент стався на авіабазі у Сарагосі, на півночі Апенінського півострова.

🇪🇸 FLASH - Un avion de chasse F-18 de l’armée de l’air espagnole s’est écrasé près de la base aérienne de #Saragosse. Le pilote a pu s’éjecter et a survécu. (via @EjercitoAire) #Zaragoza pic.twitter.com/qPjgzQ5VBp — Mediavenir (@Mediavenir) May 20, 2023

Перші деталі інциденту

Винищувач F-18 виконував показовий тренувальний політ.

За попередніми даними, на літаку виникла "певна проблема", через що він і розбився.

Пілот зумів вчасно катапультуватися і врятував своє життя.

Льотчика госпіталізували із травмою та пораненнями ніг. Його життю, як зазначили американські військові, нічого не загрожує.

Про конкретні причини інциденту інформації поки що немає. Відомо лише, що падіння літака не завдало жодної шкоди для населення.

Нагадаємо, що у жовтні в американському штаті Юта на авіабазі Хілл розбився винищувач п'ятого покоління F-35 A Lightning II.

Пілот зміг катапультуватися з кабіни. Його доправили до місцевого медичного центру для спостереження.