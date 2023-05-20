Падение американского боевого самолета в Сарагосе. Коллаж: Новини.LIVE

В Испании разбился американский военный самолет F-18. Пилот истребителя вовремя катапультировался, был госпитализирован с ранениями ног и травмой.

Об этом сообщило испанское издание El Pais.

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Падение самолета

В Испании разбился военный самолет F-18 15 крыла Воздушно-космических сил Соединенных Штатов Америки.

Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе, на севере Апеннинского полуострова.

🇪🇸 FLASH - Un avion de chasse F-18 de l'armée del air espagnole s'est acrasé cerca de la base aérienne de #Saragosse . Le pilote a pu s'éjecter et a survécu. (via @EjercitoAire ) #Zaragoza pic.twitter.com/qPjgzQ5VBp — Mediavenir (@Mediavenir) May 20, 2023

Первые детали инцидента

Истребитель F-18 выполнял показательный тренировочный полет.

По предварительным данным, на самолете возникла "определенная проблема", из-за чего он и разбился.

Пилот сумел вовремя катапультироваться и спас свою жизнь.

Летчик был госпитализирован с травмой и ранениями ног. Его жизни, как отметили американские военные, ничего не угрожает.

О конкретных причинах инцидента информации пока нет. Известно лишь, что падение самолета не нанесло никакого ущерба населению.

Напомним, что в октябре в американском штате Юта на авиабазе Хилл разбился истребитель пятого поколения F-35 A Lightning II.

Пилот смог катапультироваться из кабины. Его доставили в местный медицинский центр для наблюдения.