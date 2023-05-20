В Испании разбился американский военный самолет
В Испании разбился американский военный самолет F-18. Пилот истребителя вовремя катапультировался, был госпитализирован с ранениями ног и травмой.
Об этом сообщило испанское издание El Pais.
Падение самолета
В Испании разбился военный самолет F-18 15 крыла Воздушно-космических сил Соединенных Штатов Америки.
Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе, на севере Апеннинского полуострова.
🇪🇸 FLASH - Un avion de chasse F-18 de l'armée del air espagnole s'est acrasé cerca de la base aérienne de #Saragosse . Le pilote a pu s'éjecter et a survécu. (via @EjercitoAire ) #Zaragoza pic.twitter.com/qPjgzQ5VBp— Mediavenir (@Mediavenir) May 20, 2023
Первые детали инцидента
Истребитель F-18 выполнял показательный тренировочный полет.
По предварительным данным, на самолете возникла "определенная проблема", из-за чего он и разбился.
Пилот сумел вовремя катапультироваться и спас свою жизнь.
Летчик был госпитализирован с травмой и ранениями ног. Его жизни, как отметили американские военные, ничего не угрожает.
О конкретных причинах инцидента информации пока нет. Известно лишь, что падение самолета не нанесло никакого ущерба населению.
Напомним, что в октябре в американском штате Юта на авиабазе Хилл разбился истребитель пятого поколения F-35 A Lightning II.
Пилот смог катапультироваться из кабины. Его доставили в местный медицинский центр для наблюдения.