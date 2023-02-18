Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек
В пятницу, 17 февраля, недалеко от Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии травмированы семь человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
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48-летний житель города Новояворовск находился за рулем автомобиля Volkswagen Passat и совершал маневр. Во время этого он столкнулся с авто Volkswagen Touran, которым управлял 31-летний житель Львовского района.
ДТП произошло недалеко от села Зубра Львовского района около 18:40 на автотрассе "Киев — Чоп".
В результате столкновения получили травмы водитель и четверо пассажиров Volkswagen Passat — 37-летняя женщина и трое детей от 5 до 14 лет, а также владелец автомобиля Volkswagen Touran. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту следователи открыли уголовное производство.
Напомним, в Киевской области пьяный водитель автомобиля устроил ДТП. Он не справился с управлением и влетел в колесоотбойник.
Также мы писали, что 28 января, на трассе "Киев — Полтава" произошло смертельное ДТП. Известно, что маршрутка столкнулась с фурой.