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На трасі Київ — Полтава сталася смертельна ДТП: троє людей загинули

28 січня 2023 19:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
На Полтавщині смертельна ДТП з автобусом — є загиблі та поранені
Аварія сталася близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 28 січня, на трасі Київ — Полтава сталася смертельна ДТП. Відомо, що маршрутка зіткнулася з фурою.

Про це розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

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Що відомо

Як повідомляють у ДСНС, у Лубенському районі на трасі Київ — Полтава сталася аварія за участі вантажівки й автобуса. Наразі відомо, що внаслідок аварії троє людей загинули, ще восьмеро — поранені.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася через зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки MAN. На місці працює слідчо-оперативна група, а рятувальники дістають пасажирів із транспортних засобів.

Нагадаємо, днями у центрі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі пенсіонерка наїхала на чоловіка з дитиною. 65-річна водійка під час тест-драйву на автомобілі Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і наїхала на 33-річного чоловік та хлопчика 4 років.

Окрм того, на Одещині в Лиманській сільській громаді сталася моторошна аварія. Водій не впорався з керуванням і в'їхав в дерево. В результаті водій та його дві доньки загинули.

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