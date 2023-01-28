На Полтавщині смертельна ДТП з автобусом — є загиблі та поранені

Аварія сталася близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади

Сьогодні, 28 січня, на трасі Київ — Полтава сталася смертельна ДТП. Відомо, що маршрутка зіткнулася з фурою.

Про це розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Що відомо

Як повідомляють у ДСНС, у Лубенському районі на трасі Київ — Полтава сталася аварія за участі вантажівки й автобуса. Наразі відомо, що внаслідок аварії троє людей загинули, ще восьмеро — поранені.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася через зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки MAN. На місці працює слідчо-оперативна група, а рятувальники дістають пасажирів із транспортних засобів.

Нагадаємо, днями у центрі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі пенсіонерка наїхала на чоловіка з дитиною. 65-річна водійка під час тест-драйву на автомобілі Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і наїхала на 33-річного чоловік та хлопчика 4 років.

Окрм того, на Одещині в Лиманській сільській громаді сталася моторошна аварія. Водій не впорався з керуванням і в'їхав в дерево. В результаті водій та його дві доньки загинули.