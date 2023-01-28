На Полтавщине смертельное ДТП с автобусом — есть погибшие и раненые

Авария произошла около 16:00 вблизи села Ивановка Лубенской общины

Сегодня, 28 января, на трассе Киев — Полтава произошло смертельное ДТП. Известно, что маршрутка столкнулась с фурой.

Об этом рассказала спикер спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

Что известно

Как сообщают в ГСЧС, в Лубенском районе на трассе Киев — Полтава произошла авария с участием грузовика и автобуса. Известно, что в результате аварии три человека погибли, еще восемь ранены.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz и грузовика MAN. На месте работает следственно-оперативная группа, а спасатели достают пассажиров из транспортных средств.

Напомним, на днях в центре столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.

Также недавно мы писали, что в Одессе пенсионерка наехала на мужчину с ребенком. 65-летняя водитель во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на 33-летнего мужчину и мальчика 4 лет.

Кроме того, в Одесской области в Лиманской сельской громаде произошла жуткая авария. Водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель и его две дочери погибли.