На Полтавщине смертельное ДТП с автобусом — есть погибшие и раненые

На трассе Киев — Полтава произошло смертельное ДТП: три человека погибли
Сегодня, 28 января, на трассе Киев — Полтава произошло смертельное ДТП. Известно, что маршрутка столкнулась с фурой.
Об этом рассказала спикер спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.
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Что известно
Как сообщают в ГСЧС, в Лубенском районе на трассе Киев — Полтава произошла авария с участием грузовика и автобуса. Известно, что в результате аварии три человека погибли, еще восемь ранены.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz и грузовика MAN. На месте работает следственно-оперативная группа, а спасатели достают пассажиров из транспортных средств.
Напомним, на днях в центре столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.
Также недавно мы писали, что в Одессе пенсионерка наехала на мужчину с ребенком. 65-летняя водитель во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на 33-летнего мужчину и мальчика 4 лет.
Кроме того, в Одесской области в Лиманской сельской громаде произошла жуткая авария. Водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель и его две дочери погибли.