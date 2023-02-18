Неподалік Львова сталася ДТП: травмовано семеро осіб
У п'ятницю, 17 лютого, неподалік Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
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Деталі
48-річний житель міста Новояворівськ перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat та здійснював маневр. Під час цього він зіткнувся з авто Volkswagen Touran, яким керував 31-річний мешканець Львівського району.
ДТП сталася неподалік села Зубра Львівського району близько 18:40 на автотрасі "Київ — Чоп".
Внаслідок зіткнення отримали травми водій та четверо пасажирів Volkswagen Passat — 37-річна жінка та троє дітей від 5 до 14 років, а також власник автомобіля Volkswagen Touran. Потерпілих доставили у лікарню.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Київській області п'яний водій автомобіля спричинив ДТП. Він не впорався з керування та влетів у колесовідбійник.
Також ми писали, що 28 січня на трасі "Київ — Полтава" сталася смертельна ДТП. Відомо, що маршрутка зіткнулася з фурою.