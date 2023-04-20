Не доехал до фронта: в России ракетный комплекс С-400 попал в аварию

Авария по ЗРК С-400 в тульской области России, 20 апреля 2023 года. Фото: myslo.ru

В четверг, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно

По предварительной информации, российский ЗРК сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. Догоняя колонну, водитель военной техники не справился с управлением во время движения, в результате чего ЗРК вылетел в кювет.

ЗРК С-400 взлетел в кювет возле Тулы. Фото: myslo.ru

"У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно не пострадал. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет", — сообщил Telegram-канал Shot.

ДТП с ракетным комплексом в России. Фото: myslo.ru

Близкий к силовым структурам РФ Telegram-канал Mash добавил, что авария произошла утром, после чего дорога на въезд и выезд из города Тулы была перекрыта. Вечером машина все еще лежала в кювете.

Стоимость такой машины — около 13 млрд российских рублей (примерно 100 млн долларов).

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. На одной из улиц в центре города образовалась воронка радиусом 20 метров.