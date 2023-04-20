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Не доїхав до фронту: у Росії ракетний комплекс С-400 потрапив у аварію

20 квітня 2023 23:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Не доїхав до фронту: у Росії ракетний комплекс С-400 потрапив у аварію
Аварія з ЗРК С-400 у тульській області Росії, 20 квітня 2023 року. Фото: myslo.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

Про це повідомляють російські ЗМІ

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Що відомо

За попередньою інформацією, російський ЗРК спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. Наздоганяючи колону, водій військової техніки не впорався з керуванням під час руху, в результаті чого ЗРК вилетів у кювет.

ЗРК С-400 злетів у кювет біля Тули. Фото: myslo.ru
ЗРК С-400 злетів у кювет біля Тули. Фото: myslo.ru

"У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно не постраждав. Боєприпаси не активовано, загрози вибуху немає", — повідомив Telegram-канал Shot.

ДТП з ракетним комплексом у Росії. Фото: myslo.ru
ДТП з ракетним комплексом у Росії. Фото: myslo.ru

Близький до силових структур РФ Telegram-канал Mash додав, що аварія сталася вранці, після чого дорогу на в'їзд і виїзд із міста Тули було перекрито. Увечері машина все ще лежала в кюветі.

Вартість такої машини — близько 13 млрд російських рублів (приблизно 100 млн доларів).

Нагадаємо, увечері 20 квітня у російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. На одній із вулиць у центрі міста утворилася вирва радіусом 20 метрів. 

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