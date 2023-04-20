Не доїхав до фронту: у Росії ракетний комплекс С-400 потрапив у аварію
У четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо
За попередньою інформацією, російський ЗРК спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. Наздоганяючи колону, водій військової техніки не впорався з керуванням під час руху, в результаті чого ЗРК вилетів у кювет.
"У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно не постраждав. Боєприпаси не активовано, загрози вибуху немає", — повідомив Telegram-канал Shot.
Близький до силових структур РФ Telegram-канал Mash додав, що аварія сталася вранці, після чого дорогу на в'їзд і виїзд із міста Тули було перекрито. Увечері машина все ще лежала в кюветі.
Вартість такої машини — близько 13 млрд російських рублів (приблизно 100 млн доларів).
Нагадаємо, увечері 20 квітня у російському місті Бєлгороді, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, прогримів потужний вибух. На одній із вулиць у центрі міста утворилася вирва радіусом 20 метрів.